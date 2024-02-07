الهند مرشحة لتكون أكبر محرك لنمو الطلب العالمي على النفط حتى 2030

توقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء أن تصبح الهند أكبر محرك لنمو الطلب العالمي على النفط بين 2023 و2030، متقدمة بفارق ضئيل عن الصين، أكبر مستورد للنفط.

الهند التي تعد ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم في طريقها نحو تحقيق زيادة في الطلب على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بين 2023 و2030، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الزيادات العالمية المتوقعة البالغة 3.2 مليون برميل يوميا في الفترة المذكورة، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر خلال أسبوع الطاقة الهندي.

كما توقعت الوكالة أن يصل طلب الهند على النفط إلى 6.6 مليون برميل يوميا في 2030، ارتفاعا من 5.5 مليون برميل يوميا في 2023.

وأضافت "ستصبح الهند أكبر مصدر لنمو الطلب العالمي على النفط من الآن حتى 2030، في حين يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة والصين في البداية ثم ينعكس بعد ذلك حسب توقعاتنا".

وقالت الوكالة، إن أكبر أساس لاستهلاك النفط في الهند سيكون وقود الديزل، وهو ما يمثل نصف الزيادة تقريبا في الطلب في البلاد وأكثر من سدس إجمالي نمو الطلب العالمي على النفط حتى 2030.

وتوقعت نمو وقود الطائرات 5.9% سنويا في المتوسط، لكنه ينطلق من قاعدة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى.

ذكرت الوكالة أن أسطول السيارات الكهربائية في الهند ستؤدي إلى متوسط نمو سنوي ضعيف بنسبة 0.7% حتى 2030 للبنزين. وأضافت أن السيارات الكهربائية الجديدة وتحسينات كفاءة الطاقة في الهند ستجنبها الحاجة إلى 480 ألف برميل يوميا من الطلب الإضافي على النفط من الآن حتى 2030.

لتلبية هذا الطلب، من المتوقع أن تضيف الهند مليون برميل يوميا إلى طاقتها التكريرية الجديدة على مدى سبعة أعوام، وسيؤدي ذلك إلى زيادة وارداتها من النفط الخام إلى 5.8 مليون برميل يوميا بحلول 2030، بحسب الوكالة.