«تاسي» يرتفع للجلسة الخامسة بأعلى تداولات في 3 أسابيع والزخم الشرائي يعزز الاقتراب من 12200 نقطة

واصل مؤشر "تاسي" ارتفاعه للجلسة الخامسة بأعلى تداولات في ثلاثة أسابيع ليغلق عند 12165 نقطة بمكاسب 94 نقطة ما يعادل 0.78%، بدعم من معظم القطاعات، تصدرها "البنوك"، بسيولة تجاوزت عشرة مليارات ريال.

وجاء الأداء متوافقا مع التحليل السابق، حيث أشير إلى أن هناك اهتماما شرائيا قد يدفع بالسوق إلى 12145 نقطة، وجاء إغلاق السوق قبل جلسة المزاد عند 12142 نقطة، وشهدت جلسة المزاد تداولات بـ403 ملايين ريال انعكست إيجابيا على المؤشر ليزيد في نهاية المزاد 24 نقطة.

محافظة السوق على الزخم الشرائي سيعزز من قدرتها للاقتراب من 12200 نقطة التي قد تشهد عودة الضغوط البيعية لجني الأرباح بعد موجة ارتفاع هي الأطول منذ شهر.

الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12031 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12165 رابحا 0.78%، بينما الأدنى عند 12026 نقطة فاقدا 0.37%، في نهاية الجلسة أغلق عند 12165 نقطة رابحا 94 نقطة بنحو 0.78%. وارتفعت السيولة 13% بنحو 1.2 مليار لتصل إلى 10.6 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 4% بواقع 14 مليون سهم لتبلغ 307 ملايين سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 44 ألف سهم بمقدار 8% لتصل إلى 574 ألف صفقة

أداء القطاعات

تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنحو 1.49%، يليه "الاتصالات" بـ0.97%، وحل ثالثا "تجزئة وتوزيع السلع الكمالية" 0.91%، بينما تصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 2.64%، ثم "الإعلام والترفيه" بـ2.43%، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 1.97%.

وكان الأعلى تداولا، قطاع المواد الأساسية بنحو 16% بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "الرعاية الصحية" 11%، ما يمثل 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 9% بنحو مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الغاز" بنحو 10% ليبلغ 80.30 ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بـ9.98% ليصل إلى 62.80 ريال، وحل ثالثا سهم "تكوين" 9.07% حيث أغلق عند 21.40 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "سيسكو القابضة" بواقع 5.16% ليغلق عند 30.35 ريال، يليه "مجموعة صافولا" بـ3.85% إلى 46.15 ريال، وحل ثالثا سهم "إكسترا" بمقدار 3.09% ليقفل عند 91.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "معادن" بقيمة 479 مليون ريال، يليه "السعودي الألماني الصحية" بنحو 444 مليون ريال، وحل ثالثا "مجموعة صافولا" بـ407 ملايين ريال.

أداء السوق الموازية

ارتفع مؤشر "نمو" 58 نقطة بنحو 0.23% لتغلق عند 25720 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 7% ما يعادل 1.5 مليون إلى 23.5 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 14% بواقع 197 ألف سهم لتبلغ 1.2 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2609 صفقات متراجعة 16 صفقة بمقدار 0.6%.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "حديد وطني" بنحو 7% ليبلغ 2.89 ريال، يليه "برغرايززر" بـ5.75% ليصل إلى 13.60 ريال، وحل ثالثا سهم "أصول وبخيت" 5.3% حيث أغلق عند 32.90 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الحاسوب" بواقع 6% ليغلق عند 69.40 ريال، يليه "الرعاية المستقبلية" بـ4.9% إلى 13.46 ريال، وحل ثالثا سهم "القمم" بمقدار 4% مقفلا عند 78.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الرعاية المستقبلية" بنحو 4.6 مليون ريال، ثم "جاهز" بقيمة 2.8 مليون ريال، وحل ثالثا "العبيكان للزجاج" بمبلغ 2.1 مليون ريال.

وحدة التحليل المالي