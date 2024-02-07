«أسمنت السعودية» توصي بتوزيع 153 مليون ريال عن 2023

أوصى مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2023، بواقع ريال للسهم بإجمالي مبلغ قدره 153 مليون ريال.

واوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أن الأحقية ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا.