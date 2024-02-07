"العربي الوطني" يوصي بزيادة رأس المال إلى 20 مليار ريال

أصدر مجلس إدارة البنك العربي الوطني، قرارا للجمعية العامة غير العادية للبنك، بزيادة رأس المال من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال ، وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم.

وبين البنك عبر بيانا في "تداول"، أن نسبة الزيادة البالغة 33.33 %، تهدف إلى تعزيز ملائته المالية، حيث ستتم الزيادة عبر رسملة 5 مليارات ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي.

وأشار "العربي الوطني"، إلى الأحقية ستكون لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في مركز "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية (والذي سيتم تحديده لاحقا).