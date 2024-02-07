تغطية اكتتاب "أفالون فارما" 54.3 مرة وتخصيص سهمين لكل فرد

أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما" في السوق الرئيسة، إتمام عملية الطرح لشريحة المستثمرين الأفراد بنجاح، حيث اكتتب المستثمرون الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم.

وأوضحت عبر بيان في "تداول"، أن إجمالي عدد المكتتبين الأفراد "المكتتبين الرئيسين والتابعين" بلغ 807.5 ألف، بتغطية 54.27 مرة تمت عبر 32.56 مليون سهم بقيمة 2.67 مليار ريال، مشيرة إلى أن عدد طلبات الاكتتاب المقدمة من قبل المكتتبين الرئيسين بلغ 284.7 ألف طلب.

وبينت أنه قد تم تخصيص سهمين حدا أدنى لكل طلب من الطلبات المقدمة من قبل المكتتبين الرئيسين، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، أي بنسبة تخصيص 0.095 % من إجمالي عدد الأسهم المتبقية بحسب طلب كل مكتتب رئيس.

وأشارت إلى أنها ستقوم باستكمال الإجراءات اللازمة مع شركة تداول السعودية "تداول السعودية" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسة.