"ساسكو" تقر إستخدام نموذج القيمة العادلة وتتوقع تأثيرا صافي أصولها بالزيادة 70 مليون ريال

أصدر مجلس الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، قرارا الإثنين الماضي، باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات ‏الاستثمارية.‏

حيث توقعت الشركة بحسب بيان لها على "تداول"، أن تتأثر قيمة صافي أصول الشركة إيجابا نتيجة استخدام هذا النموذج بالزيادة بمبلغ 70 مليون ريال، حيث سيبدأ الأثر المالي المتوقع نتيجة استخدام هذا النموذج بدءا من القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وأشارت "ساسكو"، إلى أن استخدام هذه السياسة المحاسبية الجديدة لا ينتج عنه أي تدفق نقدي داخل الشركة، مبينة أنه تم استكمال توقيعات أعضاء مجلس الإدارة على القرار بالتمرير بتاريخ 6 فبراير 2024.