"النفط" يتراجع بالصادرات السعودية إلى أقل مستوى منذ يوليو 2023 لتهبط 15.6% خلال نوفمبر إلى 95 مليار ريال

تراجعت قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال نوفمبر الماضي 15.6 % على أساس سنوي، مسجلة 95 مليار ريال (وهو أقل مستوى منذ يوليو الماضي)، نتيجة انخفاض الصادرات النفطية 19.4 % إلى 72.4 مليار ريال، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وانخفضت الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) 0.7 % على أساس سنوي، لتبلغ 22.6 مليار ريال متأثرة بتراجع اللدائن والمطاط (من أهم سلع الصادرات غير النفطية)، بينما ارتفعت الواردات السلعية 3.7 % للفترة نفسها، لتبلغ قيمتها 67.1 مليار ريال.

وتراجع فائض الميزان التجاري للسعودية خلال نوفمبر الماضي 48 % على أساس سنوي، إلى 28 مليار ريال، وهو أقل فائض منذ يوليو 2023، بضغط رئيس من تراجع قيمة الصادرات النفطية الناتج عن خفض إنتاج النفط مع الالتزام باتفاق تحالف "أوبك+".