انخفاض سهم "سناب شات" بأكثر من 31 % بعد أن أعلن نتائج أقل من المتوقع

انخفضت أسهم الشركة المالكة لتطبيق "سناب شات" بأكثر من 31 % بعد ساعات التداول اليوم حيث أعلنت "سناب" نتائجها للربع الرابع والعام الكامل 2023. وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين للإيرادات وصدمت المستثمرين بتوقعات خسارة عالية بشكل مفاجئ للربع الحالي.

وارتفعت إيرادات الربع الأخير بنسبة 5 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.36 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون 1.38 مليار دولار في المتوسط. وكانت المحصلة النهائية خسارة بنحو 248 مليون دولار في الربع، بعد خسارة قدرها 288.5 مليون دولار في العام السابق.

وبالنسبة إلى الربع الحالي ، تتوقع "سناب" إيرادات تتراوح بين 1.09 مليار دولار و 1.13 مليار دولار. وتتوقع الشركة خسارة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك تتراوح بين 55 مليون دولار و95 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، يتوقع ارتفاع عدد المستخدمين على نحو يومي من 414 مليونا إلى 420 مليونا.