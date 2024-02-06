تعاملات جلسة مزاد الإغلاق تنقذ «تاسي» من فقدان سلسلة ارتفاعات

حافظت جلسة مزاد إغلاق "تاسي" على سلسلة الارتفاعات بعدما كانت السوق متراجعة لتنهي أطول سلسلة ارتفاع في شهر، حيث شهدت جلسة المزاد تداولات بنحو نصف مليار لترفع المؤشر 56 نقطة ويغلق عند 12071 نقطة، مواصلا سلسلة ارتفاعه للجلسة الرابعة ليعزز مكانته فوق مستويات 12 ألف نقطة.

ويبدوا أن هناك اهتماما شرائيا في السوق انعكس على أداء السوق في الجلسات الأخيرة، ما قد يدفعها الى مستويات 12145 نقطة، ومع ذلك ستبقى السوق مترقبة لأي متغيرات من قبل الشركات خصوصا النتائج المالية.

الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12035 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12071 كاسبا 0.39 %، بينما الأدنى عند 11943 نقطة فاقدا 0.68 %، في نهاية الجلسة أغلق عند 12071 نقطة رابحا 46 نقطة بنحو 0.39 %. وارتفعت السيولة 15 % بنحو 1.2 مليار لتصل إلى 9.4 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 9 % بواقع 26 مليون سهم لتبلغ 321 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 7.3 ألف سهم بـ1 % لتصل إلى 530 ألف صفقة

أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "البنوك" بنحو 0.86 %، يليه "تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية" بـ0.84 %، وحل ثالثا "الاتصالات" 0.66 %، بينما تصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنحو 3.8 %، ثم "التطبيقات وخدمات التقنية" بـ3.3 %، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 2.54 %.

وكان الأعلى تداولا، قطاع البنوك بنحو 18 % بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 13 %، ما يمثل 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 11 % بنحو مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "السعودي الألماني الصحية" بنحو 9.89 % ليبلغ 122.20 ريال، يليه "الحمادي" بـ7.89 % ليصل إلى 68.40 ريال، وحل ثالثا سهم "توبي" 7.27 % حيث أغلق عند 31 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الباحة" بواقع 6.67 % ليغلق عند 0.14 ريال، يليه "السعودي الفرنسي" بـ5.43 % إلى 38.35 ريال، وحل ثالثا سهم "جي آي جي" بمقدار 3.69 % ليقفل عند 32.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 534 مليون ريال، يليه "الأهلي" بنحو 430 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بـ372 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

ارتفع مؤشر "نمو" 11 نقطة بنحو 0.04 % ليغلق عند 25661 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 44 % ما يعادل 17 مليون إلى 22 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 27 % بواقع 539 ألف سهم لتبلغ 1.4 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2625 صفقة مرتفعة 334 صفقة بمقدار 14 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرعاية الصحية" بنحو 12 % ليبلغ 14.16 ريال، يليه "ملان" بـ5.7 % ليصل إلى 4.79 ريال، وحل ثالثا سهم "نبع الصحة" 5.2 % حيث أغلق عند 61 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "برغرايززر" بواقع 6.8 % ليغلق عند 12.86 ريال، يليه "أمواج الدولية" بـ6.67 % إلى 53.20 ريال، وحل ثالثا سهم "القمم" بمقدار 6.4 % مقفلا عند 82 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 5.6 مليون ريال، ثم "الرعاية المستقبلية" بقيمة 3.8 مليون ريال، وحل ثالثا "آيكتك" بمبلغ 1.6 مليون ريال.

وحدة التحليل المالي