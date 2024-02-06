ارتفاع إنفاق المستهلكين في السعودية 30 % خلال أسبوع و"الأطعمة والمشروبات" الأعلى

أنفق سكان السعودية خلال الأسبوع الماضي 14.3 مليار ريال بزيادة 30 % عن الأسبوع السابق له، ما يضعه أعلى إنفاق منذ 9 أسابيع.

وجاء قطاع الأطعمة والمشروبات أعلى القطاعات إنفاقا بـ17 % "2.5 مليار ريال"، وتصدرت العاصمة الرياض أعلى المدن بـ 33 % من الإجمالي "4.7 مليار ريال"، فيما جاءت أبها الأقل بـ1 %.

وكان إنفاق المستهلكين واصل نموه في للعام الثالث على التوالي خلال 2023، بنمو 6.4%، مستفيدا من زيادة الإنفاق عبر نقاط البيع ولا سيما عبر قطاعات الأطعمة والمقاهي.

ووصل حجم الإنفاق السنوي إلى مستوى قياسي عند 1.3 تريليون ريال خلال العام الماضي، وهو العام الثالث الذي يبلغ فيه الإنفاق مستوى تريليون ريال، فيما بلغ المتوسط الشهري للإنفاق 109.9 مليار ريال.

وتيرة نمو إنفاق المستهلكين تباطأت قليلا، حيث كانت في عام 2022 عند 9.8%، ويعود ذلك إلى تراجع الإنفاق على قطاعات كمواد البناء والإلكترونيات، إضافة إلى بعض التباطؤ في قطاعات رئيسة، كذلك وصول عملية إلزام منافذ البيع بتوفير أجهزة نقاط البيع لمعظم القطاعات.