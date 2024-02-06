قيمة أكبر 25 إمبراطورية رياضية في العالم ترتفع 24 % إلى 215.5 مليار دولار

بلغ إجمالي قيمة الإمبراطوريات الرياضية الـ25 الأكبر في العالم 215.49 مليار دولار بنهاية 2023، بزيادة 24% عن العام الماضي، بسبب نمو قيم الفرق الرياضية.

وبحسب تقرير لـ"فوربس"، ارتفعت قيم الفرق البالغ عددها 124 فريقا في مختلف الرياضات (كرة القدم الأمريكية، وكرة السلة، والهوكي، والبيسبول) بنسبة 26% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق له.

وكان أكبر رابح في قائمة الإمبراطوريات الرياضية للعام الجاري، "هاريس بليتزر للرياضة والترفيه"، بزيادة 155% عن العام الماضي، ليصل إلى 11.9 مليار دولار بفضل شراء جوش هاريس فريق كرة القدم الأمريكية Washington Commanders بمبلغ 6.05 مليار دولار في يوليو الماضي.

إمبراطوريتان جديدتان في القائمة

انضمت إمبراطوريتان جديدتان إلى قائمة الإمبراطوريات الرياضية لهذا العام، وهي عائلة جاكوبس وAEG بقيادة الملياردير جيريمي جاكوبس الأب.

وتمتلك الأولى فريق الهوكي على الجليد Boston Bruins وتعمل مع أكثر من 50 فريقا رياضيا رئيسا في ملاعبها في أمريكا الشمالية.

فيما تمتلك AEG (أو لديها حصص) في الملاعب في جميع أنحاء العالم التي تدعم فرقا متعددة، فضلا عن امتلاكها Los Angeles Kings، وأيضا O2 Arena في لندن المملوكة بالكامل للشركة، وهي واحدة من أهم الأماكن في العالم للحفلات الموسيقية والرياضية على حد سواء.

منهجية التأهل كإمبراطورية رياضية

للتأهل كإمبراطورية رياضية، يجب أن يمتلك الشخص أو الشركة حصة أغلبية في فريق رياضي واحد على الأقل بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار، ويجب أن يبلغ إجمالي الاستثمارات في مجالات أخرى ذات صلة بالرياضة 100 مليون دولار على الأقل.

وقيم الإمبراطوريات في القائمة هي قيم حيازاتها الإجمالية مضروبة في رقم 1.1 (أي علاوة 10%، وقد تكون متحفظة نظرا إلى العلاوات التاريخية التي صاحبت بيع الفرق الرياضية الكبيرة).

وعندما يمتلك الفرد أصولا رياضية بشكل فردي وكجزء من شركة، فإنه يتم إدراج الحصة ذات التقييم الأعلى. على سبيل المثال، جرى تصنيف Harris Blitzer Sports & Entertainment بدلا من إدراج الشريكين الإداريين جوش هاريس وديفيد بليتزر بشكل منفصل.