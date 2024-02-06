الكويت تبدأ دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال 100 يوم

تعتزم الحكومة الكويتية البدء في دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال 100 يوم.

في حين حذرت الحكومة في برنامج عملها الجديد من أن البلد الغني بالنفط يواجه "تحديا استثنائيا خطيرا" في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل.

وأوضحت في البرنامج الذي حصلت رويترز على نسخة منه أن هذا التحدي يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.

وجاء في البرنامج أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال الخمسة أعوام المقبلة سيتراوح بين 45 و60 مليار دينار (146.13 إلى 194.84 مليار دولار) من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي.

وحذر البرنامج من أن استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور قد ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة "لحد خطير" وانهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي.

وكشفت الوثيقة عن أن الحكومة تعتزم إقرار قوانين منها أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي.

وتتوقع الكويت تضاعف متطلبات التمويل الحكومي خلال عشرة أعوام وبلوغ متوسط عجز الميزانية 13 مليار دينار في 2033.

ويقول برنامج عمل الحكومة الكويتية إن تمويل الميزانية سيتطلب أسعار نفط عند 100 دولار في 2033.