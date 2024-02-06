تراجع طفيف لأسعار النفط في ظل تقييم زيارة بلينكن للشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط بقدر طفيف في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بينما يقيم المتعاملون زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط لمناقشة هدنة في قطاع غزة الفلسطيني.

والتقى بلينكن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أمس الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين لتصل إلى 77.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات لتصل إلى 72.75 دولار للبرميل. وارتفع كلا العقدين بمقدار 1% تقريبا أمس الاثنين في أول ارتفاع في أربع جلسات.

وواصلت الولايات المتحدة هجماتها على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، التي أدت هجماتها على سفن الشحن إلى تعطيل طرق تجارة النفط العالمية.

وفي روسيا، قصفت طائرتان مسيرتان أوكرانيتان أكبر مصفاة لتكرير النفط في جنوب البلاد يوم السبت، حسبما قال مصدر في كييف لرويترز. وهذا أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات على منشآت النفط الروسية، ما أدى إلى انخفاض صادرات روسيا من النفتا، وهي مادة خام بتروكيماوية.

ويترقب المتعاملون في السوق بيانات الصناعة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بشأن مخزونات الخام الأمريكية. وقدر خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط ​​بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير.