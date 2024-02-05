14 مليون ريال تكلفة 61 طاقما تحكيميا لإدارة 170 مباراة في دوري «روشن»

مع مضي 19 جولة من دوري روشن السعودي، حاز الحكم المحلي نصيب الأسد من إدارة المباريات بعد أن كلف بـ107 مباريات، فيما استقطبت الأندية 63 حكما أجنبيا، حيث بلغت تكلفة إسناد 170 مباراة إلى 61 طاقما "محليا وأجنبيا" نحو 14 مليون ريال.وخاض 18 فريقا يمثلون دوري روشن السعودي 170 مباراة، مع وجود مباراة مؤجلة بين الطائي والاتحاد ضمن الجولة الـ19، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث ستلعب يوم 7 فبراير.ويكلف طاقم التحكيم الأجنبي للمباراة الواحدة بوجود حكم مساعد محلي 175 ألف ريال، و219 ألف ريال في حال الاستعانة بحكام أجانب لتقنية الفيديو المساعد var.وتبلغ تكلفة طاقم التحكيم المحلي 28 ألف ريال للمباراة الواحدة، بواقع ستة آلاف ريال لحكم الساحة، عشرة آلاف للحكمين المساعدين، أربعة آلاف ريال للحكم الرابع، أربعة آلاف ريال لحكم تقنية الفيديو الـVAR، ومثلها لمساعده، كما يصرف الاتحاد السعودي شهريا، ستة آلاف لكل حكم، 72 ألفا سنويا للحكم الواحد.وبإدارة 107 مباريات ما يمثل 62.9 % من مباريات دوري روشن السعودي، نال الحكام المحليون "20 طاقما سعوديا" نحو مليونين و996 ألف ريال، فيما حصل الحكام الأجانب "41 طاقما أجنبيا" على 11 مليونا و25 ألف ريال، بعد أن تم إسناد 63 مباراة إليهم، ما يمثل 37 % من المباريات بعد مرور 19 جولة.ويعد الحكمان محمد الهويش، وفيصل البلوي أكثر الحكام إدارة للمباريات بواقع تسع مباريات لكل واحد منهما، فيما يعد ماريو اسكوبار من جواتيمالا الأكثر من الأجانب بعد أن أسند إليه تحكيم أربع مباريات.من جهته، أكد عبدالرحمن الزيد الحكم السابق أن الحكم السعودي استعاد الثقة، ما أسهم في مشاركته في بطولات قارية عدة، وقال "الحكم السعودي جيد، وكان يحتاج إلى الفرصة، وهو ما تحقق خلال الموسم الحالي بعد أن كانت تدريجية الموسم الماضي". وتابع "الحكم السعودي موجود متى ما أتيحت له الفرصة، ونتوقع منهم أكثر، ولا سيما أن اتحاد القدم برئاسة ياسر المسحل سخر لهم الإمكانات للارتقاء بمستوياتهم".وبين خليل جلال الحكم السابق، أن إدارة الحكام المحليين لـ107 مباريات نتاج خطة عمل من قبل لجنة الحكام، أسهمت في رفع مستواهم، مضيفا "بدأوا ينضجون بشكل لافت جراء المشاركات المتعددة محليا وقاريا سواء في المباريات أو ورش العمل، ما انعكس على أدائهم في الملعب، رغم أن الفرصة متاحة للأندية لاستقطاب الحكام الأجانب الذين يعدون على كفاءة عالية ويصنفون من الصف الأول في بلدانهم".وخلال 170 مباراة، أشهر الحكام 616 بطاقة صفراء، 26 بطاقة حمراء مباشرة، و12 بطاقة حمراء غير مباشرة، فيما تم احتساب 81 ركلة جزاء، سجل منها 67 جزائية من أصل 518 هدفا، فيما أهدرت 14 جزائية.