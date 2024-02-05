"هيئة السوق" توافق على طلب "أنعام" زيادة رأسمالها بقيمة 236.25 مليون ريال

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة بزيادة رأسمالها، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 236.25 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية، التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأضافت أن "سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيحددان من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية".