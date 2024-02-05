رئيس بوينج في السعودية لـ "الاقتصادية": نتعاون مع 3 جهات حكومية لتصنع ألمنيوم الطائرات ‏

تدرس الحكومة السعودية ممثلة في ثلاث جهات، وبالتعاون مع شركة بوينج العالمية، في إقامة مشروع لتصنيع ألمنيوم الطائرات.

وأفصح لـ "الاقتصادية" أسعد الجموعي رئيس بوينج في السعودية عن تعاون الشركة مع صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الصناعة وشركة معادن لإنشاء مصنع لألمنيوم الطائرات في السعودية.

وقال الجموعي إن الحكومة السعودية تبحث تطوير صناعة الألمنيوم بالوصول إلى مستوى الطيران بعد أن كانت تتركز في صناعة ألمونيوم التغليف.

ويأتي حديث رئيس بوينج السعودية على هامش معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية الذي ينعقد في العاصمة الرياض على مدار خمسة أيام، وبمشاركة 45 دولة.

وبالعودة للجموعي الذي أوضح أنه يجري العمل حاليا على إنهاء المتطلبات الفنية التي ستتحول إلى متطلبات استثمارية فيما بعد، مضيفا: "وعند التحول لمرحلة المتطلبات الاستثمارية ييتم تحديد الحصص، والشركاء، والقيمة الاستثمارية".

وأشار إلى أن الدراسة الفنية لإنشاء المشروع ستكون جاهزة بنهاية العام الحالي، وسترفع بعدها إلى صندوق الاستثمارات العامة للنظر فيها وتحديد ما إذا كانت الدولة ستواصل الاستثمار في المشروع.

وفي ردا على سؤال لـ "الاقتصادية"، كشف عن تقدم شركة بوينج بطلب رخصة إلى وزارة الاستثمار السعودية لإنشاء مقر إقليمي في الرياض قريبا، متوقعا صدور الموافقة خلال أشهر.