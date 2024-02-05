"الأوقاف" تحمي أوقافا مجهولة بقيمة نصف مليار وتصرف 9 ملايين ريال للمبلغين

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن حماية أوقاف تزيد قيمتها على نصف مليار ريال (أصول ونقود)، بعد تلقيها عدد من البلاغات وإجراءات الإثبات.

وصرف الهيئة مجموعة من المكافآت للمبلغين عن الأوقاف المجهولة بلغت أكثر من 9 ملايين ريال، وذلك حسب المعايير التي حددت مكافأة المُبلغ بعد قبول الإبلاغ بمبلغ مالي لا يزيد عن 5% من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مليون ريال.