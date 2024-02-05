‫"الخریف": ترسية عقد تشغيل وصيانة محطة التنقية الأولى والرابعة في بريدة ورياض الخبراء بـ 82 مليون ريال

‫أعلنت شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة ترسية عقد تشغيل وصيانة محطة التنقية الأولى وجميع ملحقاتها بمحافظة بريدة وتشغيل وصيانة محطة تنقية المياه الرابعة وجميع ملحقاتها بمحافظة رياض الخبراء مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وبلغت قيمة العقد 82 مليون ريال وستقوم شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة بتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة محطة التنقية الأولى وجميع ملحقاتها في بريدة وتشغيل وصيانة محطة تنقية المياه الرابعة وجميع ملحقاتها في رياض الخبراء وذلك لمدة 24 شهرا.

يتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من 2024.

