"السعودية للكهرباء" تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار بموجب برنامجها الدولي

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن عزمها عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت بدأ من تاريخ 5-2-2024م ومن المحتمل، وفقاً لظروف السوق، أن يتبع هذه الاجتماعات طرح لصكوك بموجب برنامجها للصكوك الدولية. ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها (الطرح المحتمل).

وقد عينت الشركة كل من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جى اس سي كمدراء للطرح المحتمل

وسيكون الهدف من الطرح لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية. ويخضع الطرح إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة. وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.