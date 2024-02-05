1.02 مليار ريال أرباح "الجزيرة " في 2023 بانخفاض 8 %

أعلن بنك الجزيرة تحقيق صافي ربح 1.02 مليار ريال خلال العام المالي 2023، بانخفاض 8% مقارنة بالعام 2022، والذي بلغ صافي الربح فيه 1.1 مليار ريال.

وانخفض صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 9% بشكل رئيس بسبب ارتفاع العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 197% وذلك يعود بشكل رئيس إلى الارتفاع في العائد على ودائع العملاء والأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى. في المقابل ارتفع الدخل من الاستثمارات والتمويل بنسبة 60% بشكل رئيس بسبب الارتفاع في الدخل من محفظتي التمويل والاستثمارات.

انخفض صافي الدخل بنسبة 8% بشكل رئيس بسبب الانخفاض في دخل العمليات بنسبة 5% وذلك يعود بشكل رئيس إلى الانخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل العمليات الأخرى وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة، قابله ارتفاع في الدخل من توزيعات الأرباح وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية.

انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 20% بشكل رئيس بسبب انخفاض متطلبات المخصص لقطاع تمويل الشركات والاستثمارات.