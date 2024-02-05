"البلاد" يربح 2.3 مليار ريال خلال 2023 بارتفاع 14 % ويوصي بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم

أعلن بنك البلاد تحقيق صافي ربح 2.3 مليار ريال خلال العام المالي 2023، بارتفاع 14% مقارنة بالعام 2022، والذي بلغ صافي الربح فيه 2.08 مليار ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي المكاسب من الاستثمارات وتوزيعات الأرباح. قابلها انخفاض في دخل العمليات الأخرى ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الأتعاب والعمولات.

ومن الجانب الآخر ارتفع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 1%، وذلك نتيجة لارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وقابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. علاوة على ذلك، صافي مخصص خسائر الائتمان انخفض بنسبة 41%.

بند السنة الحالية السنة الماضية التغير% إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل 6,273.2 4,312.9 45.45 إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات 1,270.6 658.6 92.92 صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل 3,463 3,391.8 2.1 صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات 646.8 494.9 30.69 إجمالي ربح (خسارة) العمليات 5,302.8 5,191.4 2.15 صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة 2,641 2,320.7 13.8 صافي الربح (الخسارة) 2,368.9 2,081.7 13.8 اجمالي الدخل الشامل 2,446.7 1,409.2 73.62 الموجودات 143,105.8 129,542.9 10.47 الاستثمارات 22,079.9 20,600.1 7.18 محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) 102,080.1 91,179.2 11.96 ودائع العملاء 112,831.2 94,842.7 18.97 إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 15,258.1 13,398.9 13.88 إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى 2,338 2,320.1 0.77 إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي 323.8 550.7 -41.2 ربحية (خسارة) السهم 2.38 2.09 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

كما أعلن بنك البلاد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2023.

إجمالي المبلغ الموزع 500,000,000 ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,000,000,000 حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال بعد خصم الزكاة نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 5 تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقا. تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.

كما أعلن بنك البلاد قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال البنك عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.