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"الأهلي" يربح 20 مليار ريال خلال 2023 بارتفاع 7.7 %

"الأهلي" يربح 20 مليار ريال خلال 2023 بارتفاع 7.7 %

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن البنك الأهلي السعودي، تحقيق صافي ربح 20 مليار ريال خلال العام المالي 2023، بارتفاع 7.7 في المائة مقارنة بالعام 2022، والذي بلغ صافي الربح فيه 18.5 مليار ريال.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.8% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 2.7% وارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية بنسبة 5.1% وارتفاع الدخل من تحويل عملات أجنبية بنسبة 23.1% إضافة إلى ارتفاع في دخل الاستثمارات بنسبة 22.0% قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى بنسبة 21.9%.

كما أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 1.7% ويعود ذلك لانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 45.3%.

 

بند السنة الحالية السنة الماضية التغير%
إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل 38,543 26,153 47.38
إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات 11,314 8,240 37.3
صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل 23,666 21,629 9.42
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات 3,343 4,658 -28.23
إجمالي ربح (خسارة) العمليات 34,589 33,005 4.8
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة 22,773 21,277 7.03
صافي الربح (الخسارة) 20,010 18,581 7.69
اجمالي الدخل الشامل 17,526 9,392 86.61
الموجودات 1,037,081 945,496 9.69
الاستثمارات 269,129 258,292 4.2
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) 601,527 545,311 10.31
ودائع العملاء 590,051 568,283 3.83
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 175,905 165,973 5.98
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى 10,357 9,785 5.84
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي 923 1,685 -45.22
ربحية (خسارة) السهم 3.23 3.03
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

 

 

 

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