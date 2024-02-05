"الأهلي" يربح 20 مليار ريال خلال 2023 بارتفاع 7.7 %

أعلن البنك الأهلي السعودي، تحقيق صافي ربح 20 مليار ريال خلال العام المالي 2023، بارتفاع 7.7 في المائة مقارنة بالعام 2022، والذي بلغ صافي الربح فيه 18.5 مليار ريال.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.8% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 2.7% وارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية بنسبة 5.1% وارتفاع الدخل من تحويل عملات أجنبية بنسبة 23.1% إضافة إلى ارتفاع في دخل الاستثمارات بنسبة 22.0% قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى بنسبة 21.9%.

كما أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 1.7% ويعود ذلك لانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 45.3%.