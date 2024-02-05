"الأهلي" يربح 20 مليار ريال خلال 2023 بارتفاع 7.7 %

أعلن البنك الأهلي السعودي، تحقيق صافي ربح 20 مليار ريال خلال العام المالي 2023، بارتفاع 7.7 في المائة مقارنة بالعام 2022، والذي بلغ صافي الربح فيه 18.5 مليار ريال.
وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.8% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 2.7% وارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية بنسبة 5.1% وارتفاع الدخل من تحويل عملات أجنبية بنسبة 23.1% إضافة إلى ارتفاع في دخل الاستثمارات بنسبة 22.0% قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى بنسبة 21.9%.
كما أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 1.7% ويعود ذلك لانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 45.3%.
|بند
|السنة الحالية
|السنة الماضية
|التغير%
|إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل
|38,543
|26,153
|47.38
|إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات
|11,314
|8,240
|37.3
|صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل
|23,666
|21,629
|9.42
|صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات
|3,343
|4,658
|-28.23
|إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|34,589
|33,005
|4.8
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|22,773
|21,277
|7.03
|صافي الربح (الخسارة)
|20,010
|18,581
|7.69
|اجمالي الدخل الشامل
|17,526
|9,392
|86.61
|الموجودات
|1,037,081
|945,496
|9.69
|الاستثمارات
|269,129
|258,292
|4.2
|محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)
|601,527
|545,311
|10.31
|ودائع العملاء
|590,051
|568,283
|3.83
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|175,905
|165,973
|5.98
|إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
|10,357
|9,785
|5.84
|إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي
|923
|1,685
|-45.22
|ربحية (خسارة) السهم
|3.23
|3.03
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
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