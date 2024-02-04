السعودية تبحث تطوير التعاون مع "إيرباص" و"بوينغ" في صناعة الطيران

بحث بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع مسؤولي شركتي "إيرباص" و"بوينغ" تطوير التعاون في صناعة الطيران.

واجتمع الخريف، مع الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص للطائرات الهليكوبتر- airbus Helicopters"، ورئيس شركة "بوينغ وبوينغ السعودية العالمية – Boeing and Global Saudi Boeing"، في معرض الدفاع العالمي 2024 المقام في العاصمة الرياض.

يذكر أن صناعة الطيران تعد إحدى القطاعات الفرعية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وسيعود تطوير قطاع صناعة الطيران بمنافع عديدة على السعودية، حيث يتيح تطوير قاعدة من مصنعي ومقدمي الخدمات كالصيانة والإصلاح والتشغيل بصورة أساسية، كما أن أمام السعودية فرصة الاستفادة من سوق الطيران المدني المحلي، الذي سيواصل النمو مع انفتاح الرياض على السفر والسياحة.

من جهة أخرى، التقى الخريف، مع وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، خلال المعرض.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين السعودية وروسيا لتطوير قطاعي الصناعة والتعدين، كما استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية النوعية في السعودية، وتشجيع الاستثمار في البلدين.

يذكر أن إجمالي صادرات السعودية إلى روسيا بلغ 55.99 مليون ريال خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، وتمثلت أبرز صادرات السعودية إلى روسيا في التعبئة والتغليف، والسيارات، والكيماويات والبوليمرات، والمنتجات الغذائية، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، فيما ضمت واردات المملكة من روسيا، المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والكيماويات والبوليمرات.