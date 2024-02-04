«تاسي» يسعى لاستعادة مستوياته فوق متوسط 21 يوما عند 12020 نقطة

ارتفع مؤشر "تاسي" 48 نقطة ما يعادل 0.41 % ليغلق عند 11962 نقطة، ولم يقف انخفاض السيولة، بأكبر وتيرة منذ منتصف ديسمبر 2023، عائقا أمام مواصلة "تاسي" مكاسبه للجلسة الثانية، إلا أن وتيرة الارتفاع جاءت أقل من الجلسة السابقة مع تراجع مدى التذبذب.

وجاءت معظم القطاعات مرتفعة وكذلك الأسهم، واستطاعت الشركات الصغيرة التفوق في أدائها على المتوسطة والكبيرة، حيث ارتفع مؤشرها 1 % مقابل 0.6 % للشركات المتوسطة و0.11 % للشركات الكبيرة.

من ناحية فنية، تسعى السوق لاستعادة مستوياتها فوق متوسط 21 يوما عند 12020 نقطة التي تشكل مقاومة، لكن في حال استمرار تراجع السيولة قد تجد صعوبة في حال ظهور ضغوط بيعية على السوق.



الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 11913 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11962 رابحا 0.41 %، بينما الأدنى عند 11898 نقطة خاسرا 0.13 %، في نهاية الجلسة أغلق عند 11962 نقطة رابحا 48 نقطة بنحو 0.41 %. وتراجعت السيولة 41 % بنحو 3.4 مليار لتصل إلى 4.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 34 % بواقع 125 مليون سهم لتبلغ 238 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 166 ألف سهم بـ32 % لتصل إلى 352 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 0.36 %، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بـ0.32 %، وحل ثالثا "المرافق العامة" 0.18 %، بينما تصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنحو 2.75 %، ثم "النقل" بـ2 %، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 1.3 %.

وكان الأعلى تداولا، قطاع الطاقة بنحو 17 % بقيمة 811 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 11 %، ما يمثل 552 مليون ريال، وحل ثالثا "البنوك" 10 % بنحو 470 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "مجموعة إم بي سي" بنحو 9.84 % ليبلغ 61.40 ريال، يليه "الكيميائية" بـ9.53 % ليصل إلى 4.94 ريال، وحل ثالثا سهم "السعودي الألماني الصحية" 5.36 % حيث أغلق عند 114 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أديس" بواقع 2.92 % ليغلق عند 19.94 ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بـ2.46 % إلى 182.40 ريال، وحل ثالثا سهم "الحفر العربية" بمقدار 2.07 % ليقفل عند 170 ريالا.

وكان الأعلى تداولا سهم "أديس" بقيمة 346 مليون ريال، يليه "مجموعة إم بي سي" بنحو 284 مليون ريال، وحل ثالثا "أرامكو السعودية" بـ256 مليون ريال.



أداء السوق الموازية

تراجعت السوق الموازية "نمو" عشر نقاط بنحو 0.04 % لتغلق عند 25181 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 12 % ما يعادل 1.8 مليون إلى 16 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 24 % بواقع 24 ألف سهم لتبلغ 998 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2183 صفقة مرتفعة 25 صفقة بمقدار 1.2 %. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "تدوير" بنحو 9.95 % ليبلغ 10.50 ريال، يليه "بوابة الأطعمة" بـ8.8 % ليصل إلى 61.60 ريال، وحل ثالثا سهم "ميار" 6.9 % حيث أغلق عند 4.32 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "القمم" بواقع 6.7 % ليغلق عند 85.10 ريال، يليه "لدن" بـ5.2 % إلى 6.58 ريال، وحل ثالثا سهم "ملان" بمقدار 4.8 % مقفلا عند 4.52 ريال.

وكان الأعلى تداولا "شور" بنحو 2.5 مليون ريال، ثم "الرعاية المستقبلية" بقيمة 2.3 مليون ريال، وحل ثالثا "جاهز" بمبلغ 1.4 مليون ريال.



وحدة التحليل المالي