مركبات "لوسيد الأمنية" المصنعة في السعودية تلفت انتباه زوار معرض الدفاع العالمي بتقنياتها

ظهرت اليوم وللمرة الأولى المركبات الكهربائية "لوسيد"، والمتوقع بدء استخدامها ضمن أسطول مركبات الدوريات الامنية في السعودية قريبا، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول لمعرض الدفاع العالمي في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب مسؤولين أمنيين تحدثوا لـ "الاقتصادية"، فإن هذا الاطلاق يأتي تماشيا مع مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، مشيرين إلى المزايا التقنية والذكاء الاصطناعي المصاحبة للمركبة، إذ تستطيع المركبة من خلال الكاميرات الستة الموجودة فيها التعرف على الاشخاص المطلوبين وممن لديهم سلوك إجرامي وعدائي، إضافة إلى المخالفات المرورية.

وقال لـ "الاقتصادية" العقيد منصور الشكره متحدث الإدارة العامة للمرور، أن هذه المركبة تمتلك أيضا طائرة درونز، التي بدورها تعمل على الطيران وتصوير الأماكن التي تقع بها مشاكل جنائية، على سبيل المثال (في حال وجود صوت إطلاق نار تقوم الطائرة مباشرة بالطيران وتصوير موقع إطلاق النار والعودة لمكانها).

وأوضح أن وزارة الداخلية وضع كل الممكنات لرجال الامن لحفظ وسلامة الدولة، مشيرا أن كل ذلك يأتي اسهاما في حفظ وسلامة مستخدمي الطريق وتعزيز مستوى السلامة المرورية.

ووفقا للعارضين في جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي، فإن هذه المركبة المصنعة محليا هي أول دورية ذكية تتفاعل مع انظمة الذكاء الصناعية، كما أنها صديقه للبيئه وتدعم مبادرة الرياض الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء، وتهدف لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتحتوي المركبة على العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنها "لايت بار "حيث يحتوي على عدد ست كاميرات تهدف لتعرف على الوجوة وتعرف على لوحات المركبات المخالفه لأنظمة المرور (السرعه الزائدة، الوقوف الخاطىء، تضليل المركبات، انتهى الاستمارة)، وكذلك لها القدرة على تحديد الطابع السلوكي للأشخاص من خلال قراءة الوجه، كما أن لديها قدرة على تحليل البيانات وإرسالها لمركز القيادة والتحكم، مايمكنها من رفع الفائدة في مستوى الأمن والنطاق الجغرافي.