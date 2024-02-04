تحديد النطاق السعري لطرح "كوارا للتمويل" في "نمو" بين 78 و 82 ريالا للسهم

حددت شركة الرياض المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب، النطاق السعري لطرح شركة كوارا للتمويل 8.83 % من رأس مالها في السوق الموازية "نمو"، بين 13 و 15 ريالا للسهم.

وبحسب بيان على "تداول"، سيتم تخصيص 2.65 مليون سهم عادي تمثل 100 % من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين، حيث يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 1,499,999 سهم.

وأظهرت، إن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ في 4 فبراير وتنتهي في 8 فبراير، على أن يكون 8 فبراير آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب وفق طلبات الاكتتاب، ورد الفائض (إن وجد) بحد أقصى 18 فبراير.