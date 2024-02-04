عائد أول صكوك ادخارية للأفراد السعوديين يفوق التوقعات عند 5.64% وترجيح بإقبال ضخم

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية قبل قليل طرح أول حزمة من صكوك الأفراد الادخارية وتحدد عائد أول صكوك ادخارية للأفراد السعوديين لشهر فبراير بعائد 5.64% وهو أعلى من التوقعات ما يرجح اقبالا ضخما عليها.

ووفقا لتحليل وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، يعد العائد المحدد من قبل الحكومة السعودية لأول صكوك إدخار للأفراد أعلى تقريبا من جميع العوائد المطروحة في السوق، بافتراض أن الزكاة على العائد وليس على أصل الصك.

عائد صكوك إدخار الأفراد السعوديين المعلنة بفوق الصكوك الحكومية المدرجة في السوق المالية، ويفوق صكوك البنوك الكبرى المدرجة، كما يتجاوز الفوائد على الودائع في البنوك المحلية.

وفي حال مقارنته بعائد التوزيع النقدي للشركات المدرجة فلا يسبقه إلا عدد قليل منها، بينما تتفوق صكوك "صح" على الغالبية العظمي من توزيعات الشركات المدرجة.

وترجح المعطيات السابقة أن تلقى صكوك الإدخار المطروحة إقبالا واسعا من الأفراد السعوديين، خاصة وأنها مضمونة من الحكومة وتتمتع بدرجات أمان مرتفعة للغاية وأقل قدر ممكن من المخاطر.

وكانت "الاقتصادية" قد نشرت تحليلا يشير إلى أن العائد العادل للصكوك بحدو 5.29%، بينما جاء التسعير أعلى من ذلك ما يعني أن الحكومة قررت منح المشاركين علاوة على السعر بهدف تشجيع الإدخار.

وتتسم الصكوك المطروحة بعدم تداولها في السوق المالية، ما يجنبها خطر تراجع القيمة الإسمية كما حدث للصكوك المدرجة في السوق والمتراجعة بأكثر من 6% خلال 2023، كما أن عدم تداولها يجنب المشاركين مخاطر خسائر أي رؤوس أموال من قيمة الصك.

الصكوك التى تم تسعيرها اليوم لشهر فبراير، وهي أول حزمة يتم طرحها، فيما سيتم الإعلان عن التسعير شهريا لكل طرح تعلن عنه الحكومة.

ويمتد الاشتراك في صكوك فبراير من اليوم حتى 6 من الشهر ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن المنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حسابا في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية).

وحدة التحليل المالي