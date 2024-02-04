"سينومي سنترز" تبيع مركز صحارى بلازا بـ 200 مليون ريال

أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" إكمال صفقة بيع مركز صحارى بلازا الواقعة في حي الملك فهد بمدينة الرياض على طريق الملك عبدالله، بمبلغ إجمالي يقارب 200 مليون ريال ، لتكون رابع أصل تبيعه الشركة في إطار برنامجها لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية والمقدر إجمالي قيمتها السوقية بملياري ريال سعودي تقريبا. ويعد أول مركز تجاري للشركة والذي أطلقته عام 2002، وساهم بـ0.1% من مجموع إيرادات الشركة في 2022.

وبلغت القيمة الدفترية لهذا الاستثمار في قوائم الشركة مبلغ 99 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2023.