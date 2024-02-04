1.7 مليار ريال أرباح "السعودي للاستثمار" في 2023 بارتفاع 16% نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات

أعلن البنك السعودي للاستثمار تحقيق أرباحا بلغت 1.76 مليار ريال مقابل أرباح 1,5 مليار ريال عن العام المالي من 2022 بارتفاع 16%.
وارتفع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمار بنسبة 20%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي الدخل من التمويل والاستثمار.
كما ارتفع صافي الربح بنسبة 16.8% نتجت من الارتفاع في إجمالي دخل العمليات، وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 21% نتجت بشكل رئيس من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ودخل أتعاب خدمات بنكية.
|بند
|السنة الحالية
|السنة الماضية
|التغير%
|إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل
|5,528
|3,014.9
|83.36
|إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات
|1,887.2
|1,052.4
|79.32
|صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل
|2,764.4
|2,237.2
|23.57
|صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات
|652.8
|607.7
|7.42
|إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|3,966.6
|3,277.9
|21.01
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|2,028.3
|1,712
|18.48
|صافي الربح (الخسارة)
|1,761.6
|1,507.9
|16.82
|إجمالي الدخل الشامل
|1,962.8
|-259.3
|-
|الموجودات
|129,984
|109,071
|19.17
|الاستثمارات
|32,301
|28,180
|14.62
|محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)
|80,751
|68,883
|17.23
|ودائع العملاء
|83,233
|69,579
|19.62
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|14,520
|13,575
|6.96
|إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
|1,656.8
|1,445.2
|14.64
|إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي
|358.7
|191.6
|87.21
|ربحية (خسارة) السهم
|1.59
|1.37
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|القيمة
|النسبة من رأس المال
|مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|-
|-
|الخسائر المتراكمة
|-
|-
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|توضيح
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق
|ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمار بنسبة 20% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي الدخل من التمويل والاستثمار.
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|ارتفع صافي الربح بنسبة 16.8% نتجت من الارتفاع في إجمالي دخل العمليات.
ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 21% نتجت بشكل رئيس من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ودخل أتعاب خدمات بنكية.
ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 23٪ نتجت بشكل رئيس من الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، واستهلاك وإطفاء، وإيجار ومصاريف مباني، ورواتب ومصاريف الموظفين.
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|ارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بسبب ارتفاع الاضافات لهذه الفترة وانخفاض المبالغ المستردة من تمويلات مشطوبة خلال العام.
|بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
|الرأي غير المعدل
|أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات
|لا يوجد
|إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية.
|معلومات إضافية
|كانت ربحية السهم عن العامين المنتهيين في 31 ديسمبر 2023 و2022، 1.59 و 1.37 ريال سعودي على التوالي، والتي تم احتسابها بتقسيم صافي الربح المعدل بعد تكلفة صكوك الشريحة الأولى على 1.000 مليون سهم.
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