1.7 مليار ريال أرباح "السعودي للاستثمار" في 2023 بارتفاع 16% نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات

ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 21% نتجت بشكل رئيس من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ودخل أتعاب خدمات بنكية.

ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 23٪ نتجت بشكل رئيس من الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، واستهلاك وإطفاء، وإيجار ومصاريف مباني، ورواتب ومصاريف الموظفين.