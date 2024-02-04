عمومية "مهارة" توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مهارة للموارد البشرية على توصية مجلس الإدارة بتجزئة أسهم الشركة وفقا لما يلي:

القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) عشرة ريالات

القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال واحد

عدد الأسهم قبل التعديل: 47.500.000 سهم.

عدد الأسهم بعد التعديل: 475.000.000 سهم.

لا يوجد تغير في رأسمال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم

تاريخ النفاذ: سيكون قرار التجزئة نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة السهم، وسيتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم.