النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تراجع الآمال في خفض الفائدة على المدى القريب

انخفضت أسعار النفط 2% الجمعة مسجلة خسائر أسبوعية بعدما قلصت بيانات تقرير الوظائف القوية في الولايات المتحدة فرص خفض أسعار الفائدة، مما قد يضعف الطلب على الخام.

وتراجعت أسعار خام برنت 1.37 دولار إلى 77.33 دولار للبرميل. كما انخفضت اسعار خام غرب تكساس 1.54 دولار إلى 72.28 دولار للبرميل.

ومن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة، التي تضعف النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على المدى القريب.

