ستاندرد اند بورز يغلق عند مستوى قياسي بفضل أرباح الشركات وبيانات الوظائف القوية

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير اليوم الجمعة وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أعلى مستوى له على الإطلاق عند الإغلاق في ظل الأرباح القوية للشركات وتقرير الوظائف الأمريكية لشهر يناير كانون الثاني مما عزز الثقة في الاقتصاد الأمريكي.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 52.35 نقطة أو 1.07 بالمئة ليغلق عند 4958.04 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 267.31 نقطة أو 1.74 بالمئة إلى 15628.95 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 133.86 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 38653.70 نقطة.