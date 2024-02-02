مختص في إدارة الأعمال لـ«الاقتصادية»: تطبيقات بيع التذاكر الحديثة آمنة وستقضي على «السوق السوداء»

استغرب يوسف الرشيد المختص في الإدارة والتسويق الرياضي، وجود جماهير حتى الآن ما زالت تبيع وتشتري تذاكر الفعاليات الرياضية والترفيهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قائلا "جمهورنا العزيز يحتاج جرعة توعية، فبيده القضاء على هذه الظاهرة تماما".

وشهدت تذاكر المباراتين الأولى في بطولة موسم الرياض بين إنتر ميامي الأمريكي أولا بالهلال، والثانية أمام النصر، تجاوز سعر تذكرة المباراتين 1000 ريال حتى وصلت إلى 2500 ريال، رغم أن سعرها الأصلي في المنصة التي أعلنت الهيئة العامة للترفيه تعاملها معها 375 ريالا.

وقال لـ"الاقتصادية" الرشيد، الحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، "إن ما ينقص المشجع هو الوعي فقط. منصات بيع التذاكر الحديثة الآن تحمي المشجع الرياضي من المسئولية والتحويل المالي الإلكتروني المشبوه وتحفظ ماله وبشكل آمن وموثوق 100 في المائة".

وأضاف "التذكرة في التطبيق آمنة وصالحة 100 في المائة، في حال حصل ظرف للمشجع ومنعه من الحضور ويرغب في استرداد ماله أو على الأقل بجزء منها أو حتى بيعها برقم أكبر يستطيع بيعها عبر التطبيق أو المنصة نفسها عن طريق خدمة إعادة بيع التذكر بطريقة آمنة وبشكل نظامي".

وحول وجود عرض تذاكر الفعاليات والأحداث عبر مواقع التواصل، قال الرشيد "هي مسألة وقت، حيث إن الظاهرة ستختفي للأبد متى ما حضر الوعي".

وذكر أن أكثر من 90 في المائة من التذكر المعروضة في مواقع التواصل غير صالحة، حيث يستفيد منها واحد من أصل 100 شخص تعامل مع البائع غير النظامي، لكن آلية تحويل المال وغيرها غير قانونية.

وطالب الرشيد مقيمي الفعاليات بكل أنواعها بالتعامل مع منصات البيع الحديثة والتطبيقات ذات الخصائص المميزة، مضيفا "حضور الجماهير يحمي الفعالية ويزيد جمالها وأيضا يحمي المشجع من التورط في السوق السوداء غير النظامية أو روابط لصوص الإنترنت".