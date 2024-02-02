87.6 مليون دولار تكلفة منزلق سباقات الزلاجات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026

بات من المقرر بناء المضمار المنزلق لسباقات الزلاجات الجماعية والزحافات الثلجية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا 2026، في كورتينا دامبيزو، وذلك بعد مناقشات طويلة.

وذكرت وزارة البنية التحتية، اليوم الجمعة، أن الشركة المسؤولة عن تشييد البنى التحتية الخاصة بالأولمبياد، سيميكو، قررت منح شركة "بيزاروتي" عقد بناء المضمار.

ووفقا للأرقام المتاحة في الوقت الحالي، فإن المضمار الجديد سيكلف نحو 81.6 مليون يورو (87.5 مليون دولار)، وسيكون هدفه تجنب إقامة منافسات التزلج خارج إيطاليا.

وبعد منح تنظيم دورة الألعاب الشتوية 2026 لميلان وكورتينا دامبيزو عام 2019، لم يقدم المنظمون ما يفيد بوجود مضمار يستضيف منافسات الزلاجات الجماعية والزحافات الثلجية.

ونظرا لارتفاع تكلفة بناء مضمار جديد وعدم الاستفادة منه في وقت لاحق بعد نهاية الألعاب الشتوية، فإن فكرة إقامة منافسات التزلج خارج ميلان وكورتينا دامبيزو كانت مطروحة.

ودخلت اللجنة الأولمبية الدولية في الجدال حول قرارها، الذي كان سيصبح للمرة الأولى منذ 100 عام، بعدم إقامة المنافسات في البلد المستضيف.

وتردد أن مضمار إنسبورك إيجلز في النمسا، هو المرشح الأوفر حظا، فيما أبدت ألمانيا جاهزيتها لاستضافة المنافسات.

ورغم ذلك فإن الحكومة الإيطالية أكدت أن المنافسات يجب أن تتم إقامتها في البلد المستضيف وأبدى كل من ماتيو سالفيني، وزير البنية التحتية، وأندريا أبودي، وزير الرياضة، سعادتهما ببدء "بيزاروتي" في العمل.

وقالا في بيان صحافي اليوم الجمعة، إن القرار يؤكد عزم إيطاليا على تنفيذ كل المنشآت الخاصة بالألعاب، وفوق كل ذلك في إيطاليا.