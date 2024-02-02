«موديز»: التداعيات الائتمانية جراء الهجوم على القوات الأمريكية محدودة في الوقت الراهن

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، "إن التداعيات الائتمانية جراء هجوم مجموعة مدعومة من إيران على القوات الأمريكية محدودة في الوقت الراهن". وضربت مجموعة مدعومة من إيران قاعدة عسكرية للولايات المتحدة على الحدود الأردنية، ما أسفر عن قتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وأكدت الوكالة أنه طالما لم تقحم إسرائيل والولايات المتحدة في نزاع أوسع في الشرق الأوسط وطالما لم تتعرض طرق الشحن البحري لاضطرابات طويلة المدى، تبقى هذه الأحداث وتداعياتها متوافقة مع التوقعات الأساسية.

وكان للنزاع لغاية الآن تداعيات ائتمانية على إسرائيل ولبنان ومصر بمستويات متفاوتة، بما في ذلك تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع الإنفاق، وبعض الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانخفاض التدفقات الداخلة من العملة الأجنبية. وتأثرت شركات تجارة التجزئة الأوروبية والصناعات التحويلية العامة وصناعة السيارات والموردون بارتفاع تكاليف الشحن البحري للبضائع والمواد النفطية عبر طرق الملاحة البحرية المارة بالبحر الأحمر، إضافة إلى ارتفاع آجال النقل بشكل كبير، ما أدى إلى اضطر ابات في الإمداد.