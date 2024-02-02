قفزة لسندات مصر الدولارية بعد مؤشرات إيجابية بشأن زيادة حجم قرض صندوق النقد

ارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية بأكثر من سنت اليوم، بعد أن قال صندوق النقد الدولي: إنه اتفق مع الحكومة على المكونات الأساسية الخاصة بالسياسة لبرنامج إصلاح اقتصادي، وذلك في مؤشر إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي لزيادة حجم قرض تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وأظهرت بيانات "تريدويب"، أن الأوراق النقدية المستحقة في 2027 شهدت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت 1.2 سنت ليجري تداولها عند 77.29 سنت للدولار.