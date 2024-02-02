ارتفاع أسعار النفط بعد إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإنتاج دون تغيير

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم بعد قرار مجموعة "أوبك+" الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، على الرغم من أن خامي القياس يتجهان لتكبد خسائر أسبوعية، وسط تقارير غير مؤكدة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وبحلول الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.5 % إلى 79.07 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا، أو 0.4 %، إلى 74.12 دولار للبرميل.

وقال مصدران في "أوبك+" أمس: إن المجموعة أبقت على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وستقرر في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية السارية في الربع الأول أم لا.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

ومع ذلك، تتجه أسعار النفط إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 5 %، إذ حدت تقارير غير مؤكدة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس من المكاسب وتسببت في انخفاض النفط بأكثر من 2 % عند التسوية أمس الخميس.

