"أبل" تسجل نموا في الربع الرابع بفضل الطلب المتزايد على هواتف آيفون

أعلنت شركة التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل"، تسجيل صافي أرباح بلغ نحو 34 مليار دولار في الربع الرابع المنتهي في 30 ديسمبر الماضي، مدعومة بمبيعات هواتف آيفون. وارتفعت الإيرادات بنسبة 2 % إلى 119.6 مليار دولار، وهي أول زيادة في الإيرادات بعد أربعة فصول من التراجع.

وفي قطاع الصين، الذي يشمل أعمال "أبل" في تايوان وهونج كونج، سجلت الشركة الأمريكية انخفاضا في الإيرادات بنحو 13 %.

وقالت الشركة بعد إغلاق البورصة الأمريكية يوم الخميس: إن هواتف "آيفون" مثلت مجددا قوة دافعة مع زيادة في المبيعات بنحو 6 % لتصل إلى 69.7 مليار دولار.

ووفقا للمحللين، أصبحت شركة "أبل" لأول مرة في العام الماضي أكبر مزود للهواتف الذكية في العالم، متجاوزة شركة سامسونج الكورية الجنوبية المتصدرة منذ فترة طويلة.

وتجاوزت مبيعات "آيفون" توقعات المحللين، الذين توقعوا أن يبلغ متوسطها 68.55 مليار دولار.

وتم طرح "آيفون 15-" الجديد للبيع في سبتمبر الماضي. وبالمقابل، فشلت الشركة في تلبية توقعات السوق في مجال الخدمات، وأجهزة كمبيوتر "ماك" وأجهزة "آيباد".

وانخفض سعر السهم بنحو 1.6 % في فترة ما بعد ساعات التداول. وبشكل عام، زادت أرباح شركة أبل بنسبة 13 % لتصل إلى 33.9 مليار دولار.