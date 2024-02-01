السعودية تطلق شركة "آلات" للمنافسة عالميا في صناعة أشباه الموصلات والأجهزة الذكية

في مسعى من السعودية لتغيير خريطة صناعتها المحلية والتركيز على الصناعات التنافسية المرتبطة بأشباه الموصلات والأجهزة الذكية، وتطبيق مفهوم "تأمين سلاسل الإمداد"، أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أمس تأسيس شركة "آلات" بهدف جعل السعودية مركزا عالميا للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.وتختص "آلات" بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية، هي: الصناعات المتقدمة، أشباه الموصلات، الأجهزة المنزلية الذكية، الصحة الذكية، الأجهزة الإلكترونية الذكية، المباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.أكد لـ"الاقتصادية" إبراهيم آل الشيخ رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في السعودية، أن إطلاق شركة آلات امتداد لإعلان تأسيس كيانات صناعية في القطاعات الحيوية وصناعات المستقبل، لافتا إلى أن المراحل الأولى للصناعة بدأت بالاهتمام بالبحث والتطوير والابتكار ثم التصنيع لتكتمل منظومة الصناعة الوطنية، وأن إطلاق استراتيجية الصناعة كانت واضحة الأهداف بتوطين الصناعة في القطاعات الحيوية والصناعات الواعدة.في السياق ذاته، قالت الدكتورة رويدة البراهيم رئيس مجلس إدارة شركة الأندلس القابضة ومستثمرة في القطاع الصناعي: إن إطلاق شركة آلات سيدعم الصناعات المحلية ويسهم في إيصالها وتسويقها للمستهلكين والشركاء في جميع أنحاء العالم، وستخدم قطاعات حيوية وفي مقدمتها الأنظمة الروبوتية، وأنظمة الاتصال، وأجهزة الكمبيوتر وغيرها، مؤكدة أن هذه الصناعات المتقدمة تعد جزءا أساسا ومهما لتطور ونمو منظومة التصنيع بخلقها للقيم المضافة التي ستفتح آفاقا واسعة للتصدير وهو أحد مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.فيما علقت دانة العلمي عضو مجلس الصناعة في غرفة جدة، على هذا الإطلاق بالقول: إن شركات صناعة الآلات ستستفيد من هذا التحول في السعودية من خلال الطلب المتزايد على آلات ومعدات متطورة لدعم صناعة الأشباه الموصلات والأجهزة الذكية. وستستثمر الحكومة في تطوير البنية التحتية وتوفير الدعم المالي والتقني للشركات المحلية لتطوير وتصنيع هذه الآلات المتطورة.وتعتزم شركة "آلات"، تعزيز قدرات القطاع التقني في السعودية ورفع إسهامه في المحتوى المحلي والاستفادة من وتيرة تطوره المتسارعة وزيادة جاذبيته وقدرته على استحداث الفرص الاستثمارية. كما ستمكن "آلات" القطاع الخاص عبر الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في مجال الصناعات المتقدمة والإلكترونيات، الأمر الذي ينمي منظومة الاقتصاد المحلي والمنطقة كلها.