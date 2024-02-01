عرض النقود في السعودية عند أعلى مستوى خلال 5 أسابيع

سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي "عرض النقود ن3" أعلى مستوياتها خلال العام الجاري (5 أسابيع) و بنهاية الأسبوع 25 يناير الماضي، عند 2.686 تريليون ريال، مقابل 2.679 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له 18 يناير.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي، ارتفع عرض النقود 0.27 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له. و"عرض النقود ن3" هو مجموع "النقد المتداول خارج المصارف"، و"الودائع تحت الطلب"، و"الودائع الزمنية والادخارية"، و"الودائع الأخرى شبه النقدية". و"الودائع الأخرى شبه النقدية" هي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو"، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص. وعن مكونات "عرض النقود ن3" الأسبوع الماضي، ارتفع عرض النقود ن1 "النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب" 1.49 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق له، بينما ارتفع عرض النقود ن2 "النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية" 0.18 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وحدة التحليل المالي