أرباح قياسية للبنوك تعطي مؤشر "تاسي" دفعة معنوية ليقترب من 12 نقطة

دفعت الشركات الكبيرة في مؤشر "تاسي" للارتفاع 117 نقطة ما يعادل 1% ليغلق عند 11914 نقطة، وسط تراجع أكثر القطاعات، إلا أن أسهم قيادية أسهمت في تحسين أداء السوق والاقتراب من حاجز 12 ألف نقطة الذي فقد أخيرا.وكان قطاع البنوك المساهم الأكبر في ربحية المؤشر بعدما كانت تعاني أداء سلبيا في الجلسة السابقة، إلا أن ظهور بيانات البنك المركزي الشهرية التي جاء فيها وصول أرباح البنوك لمستوى قياسي في الربع الرابع وعام 2023 أعطى دفعة معنوية إيجابية.من جهة أخرى توقف نزيف أسهم الشركات ذات العلاقة في قطاع الطاقة بعدما أكدت "أديس" عدم حدوث تغير على أنشطتها، ما طمأن المتعاملين ونشطت التداولات على السهم ليصبح الأكثر تداولا في السوق متفوقا على تداولات البنوك بأكمله.فنيا استعادت السوق مستوياتها فوق الدعم 11869 نقطة واستمرار ذلك يعزز من قدرتها على التماسك ومحاولة استعادة 12 ألف نقطة.الأداء العام للسوقافتتح مؤشر "تاسي" عند 11786 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11928 كاسبا 1.12%، بينما الأدنى عند 11770 نقطة خاسرا 0.22%، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11914 نقطة رابحا 117 نقطة بنحو 1%. وتراجعت السيولة 5% بنحو 426 مليون لتصل إلى 8.2 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 28% بواقع 80 مليون سهم لتبلغ 362 مليون سهم متداول. أما الصفقات فاستقرت عند 518 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجع عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية" بنحو 1.3%، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بـ0.91%، وحل ثالثا "التأمين" 0.7%، بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات النقل" بنحو 2.1%، ثم "الاتصالات" بـ1.6%، وحل ثالثا "البنوك" 1.5%.وكان الأعلى تداولا، قطاع الطاقة بنحو 26% بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه "البنوك" 17%، ما يمثل 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 12% بنحو 996 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "السعودي الألماني الصحية" بنحو 8.42% ليبلغ 108.20 ريال، يليه "الباحة" بـ7.69% ليصل إلى 0.14 ريال، وحل ثالثا سهم "أنعام القابضة" 6.54% حيث أغلق عند 1.14 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "بروج للتأمين" بواقع 5.34% ليغلق عند 20.22 ريال، يليه "الوطنية" بـ4.04% إلى 19 ريالا، وحل ثالثا سهم "الصقر للتأمين" بمقدار 3.48% ليقفل عند 22.76 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أديس" بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 556 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الراجحي بـ384 مليون ريال.أداء السوق الموازيةارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة لتغلق عند 25192 نقطة كاسبة 205 نقاط بنحو 0.82%. وتراجعت قيمة التداول 23% ما يعادل 4.3 مليون إلى 15 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 32% بواقع 317 ألف سهم لتبلغ 1.3 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2158 صفقة مرتفعة 85 صفقة بمقدار 4%.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "شور" بنحو 10.5% ليبلغ 66.30 ريال، يليه "برغرايززر" بـ6.7% ليصل إلى 13.30 ريال، وحل ثالثا سهم "الرعاية المستقبلية" 5.8% حيث أغلق عند 12.80 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "تدوير" بواقع 12.4% ليغلق عند 9.55 ريال، يليه "الحاسوب" بـ9.6% إلى 65 ريالا، وحل ثالثا سهم "تام التنموية" بمقدار 5.65% مقفلا عند 160.40 ريال.وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 3.3 مليون ريال، ثم "حديد وطني" بقيمة 1.7 مليون ريال، وحل ثالثا "الرعاية المستقبلية" بمبلغ 1.6 مليون ريال.وحدة التحليل المالي