"إنفاذ" يسند 51 مزادا لبيع وتصفية أكثر من 486 عقارا في 12 منطقة سعودية

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إقامة 51 مزادا علنيا، ابتداء من الـ1 وحتى الـ19 من شهر فبراير 2024، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 486 عقارا سكنيا وتجاريا، في 12 منطقة بالمملكة.

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث سيقام 12 مزادا في منطقة الرياض لعرض 127 فرصة عقارية متنوعة، وثلاثة مزادات بالمدينة المنورة يعرض من خلالها 48 عقارا، و12 مزادا لعرض 111 عقارا بمنطقة مكة المكرمة، و43 عقارا بالمنطقة الشرقية من خلال سبعة مزادات علنية، و42 فرصة عقارية في خمسة مزادات بمنطقة القصيم، و40 فرصة عقارية في أربعة مزادات بمنطقة حائل، ومزادين في منطقة الحدود الشمالية يعرض فيه 9 عقارات، إضافة إلى مزادين لعرض 46 عقارا بمنطقة جازان، ومزادا بمنطقة الجوف لعرض 6 عقارات، ومزادا بعسير يعرض من خلاله تسع فرص عقارية، ومزادا بمنطقة نجران لعرض خمسة عقارات نوعية، ومزادا بمنطقة تبوك لعرض منقولات متنوعة.