صعود النفط وسط إشارات خفض الفائدة الأمريكية ودعم قطاع العقارات الصيني

ارتفعت أسعار النفط العالمية في التعاملات المبكرة اليوم مدعومة بإشارات من الفيدرالي الأمريكي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة ومع كشف الصين عن إجراءات دعم جديدة لسوق العقارات المتعثرة.

وبحلول الساعة 01:40 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو ما يعادل 0.6% ، إلى (81.03 دولار) للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا، بما يعادل 0.6% ، إلى (76.33 دولار) للبرميل بعد أن تراجعت أكثر من دولارين للبرميل في الجلسة الماضية.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي أمس إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة مع استمرار تراجع التضخم وتوقعات بنمو مستمر للوظائف والاقتصاد. وأظهرت بيانات أن تكاليف العمالة الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع في الربع الرابع وكانت الزيادة السنوية هي الصغرى في عامين. وعززت تلك البيانات التوقعات بأن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو.

وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي الطلب على النفط. فيما كشفت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات. وأنهت البلاد العام الماضي أسوأ انخفاض في أسعار المنازل الجديدة منذ نحو تسعة أعوام.