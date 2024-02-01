الذهب يلمع بآمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم وتمسك المستثمرون بآمالهم في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأمريكي فكرة خفضها في مارس. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2045.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:13 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن أمس أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند (2055.89 دولار) قبل تقليص المكاسب لينهي الجلسة بارتفاع 0.1% .

فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى (2063.20 دولار). وأبقى الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير واستبعد خفضها في الربيع. كما أسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض. وارتفع مؤشر الدولار 0.2% ، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 3.9426% .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.97 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2% إلى 919.95 دولار وصعد البلاديوم 0.4% إلى (980.34 دولار).