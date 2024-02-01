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"أنابيب الشرق" تربح 85 مليون ريال خلال الربع الثالث بارتفاع 80 % نتيجة ارتفاع حجم مبيعات

"أنابيب الشرق" تربح 85 مليون ريال خلال الربع الثالث بارتفاع 80 % نتيجة ارتفاع حجم مبيعات

«الاقتصادية» من الرياض


أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، تحقيق صافي ربح 85.7 مليون ريال خلال خلال الربع الثالث، بارتفاع 80%  مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، الذي بلغ صافي الربح فيه 47.5 مليون ريال.
وقالت الشركة عبر بيان في "تداول"، إن السبب الرئيس لارتفاع صافي الربح يعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الطن وحجم المبيعات.

 

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 552301709 487249090 13.35 230267231 139.852
إجمالي الربح (الخسارة) 110949107 68433191 62.127 33109702 235.095
الربح (الخسارة) التشغيلي 104634739 60613681 72.625 28006440 273.609
صافي الربح (الخسارة) 85718849 47523974 80.369 20793355 312.241
إجمالي الدخل الشامل 86202065 47660229 80.867 20836406 313.708
جميع الأرقام بالـ(حقيقي) ريال سعودي

 

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
المبيعات/الإيرادات 821415225 996354041 -17.557
إجمالي الربح (الخسارة) 137737450 100767443 36.688
الربح (الخسارة) التشغيلي 120719562 86166837 40.099
صافي الربح (الخسارة) 87950945 62981626 39.645
إجمالي الدخل الشامل 88783818 63540940 39.726
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 672724624 578531068 16.281
ربحية (خسارة) السهم 2.79 2
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق سجلت أنابيب الشرق مبيعات بقيمة 552 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام المالي 2023-2024 ، مقارنة بمبيعات قدرها 487 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام المالي 2022-2023، و يعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الطن وحجم المبيعات.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى سجلت أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 86 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام المالي 2023-2024 ، مقارنة بصافي أرباح قدرها 48 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام المالي 2022-2023، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الطن وحجم المبيعات.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق سجلت أنابيب الشرق مبيعات بقيمة 552 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام المالي 2023-2024، مقارنة بمبيعات قدرها 230 مليون ريال سعودي في الربع الثانى من العام المالي 2023-2024 ، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع حجم المبيعات.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق سجلت أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 86 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام المالي 2023-2024، مقارنة بصافي أرباح قدرها 21 مليون ريال سعودي في الربع الثانى من العام المالي 2023-2024 ، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى:

- ارتفاع حجم مبيعات الأنابيب في الربع الحالي

- انخفاض تكلفة المواد الخام مقارنة بالربع السابق
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق سجلت أنابيب الشرق مبيعات بقيمة 821 مليون ريال سعودي لفترة التسعة أشهر من العام المالي 2023-2024، مقارنة بمبيعات قدرها 996 مليون ريال سعودي لفترة التسعة أشهر من العام المالي 2022-2023، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض حجم المبيعات.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق  سجلت أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 88 مليون ريال سعودي لفترة التسعة أشهر من العام المالي 2023-2024، مقارنة بصافي أرباح قدرها 63 مليون ريال سعودي لفترة التسعة أشهر من العام المالي 2022-2023، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط سعر البيع للطن.
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