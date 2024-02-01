"أنابيب الشرق" تربح 85 مليون ريال خلال الربع الثالث بارتفاع 80 % نتيجة ارتفاع حجم مبيعات

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق سجلت أنابيب الشرق مبيعات بقيمة 552 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام المالي 2023-2024 ، مقارنة بمبيعات قدرها 487 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام المالي 2022-2023، و يعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الطن وحجم المبيعات.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى سجلت أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 86 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام المالي 2023-2024 ، مقارنة بصافي أرباح قدرها 48 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام المالي 2022-2023، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الطن وحجم المبيعات.

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق سجلت أنابيب الشرق مبيعات بقيمة 552 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام المالي 2023-2024، مقارنة بمبيعات قدرها 230 مليون ريال سعودي في الربع الثانى من العام المالي 2023-2024 ، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع حجم المبيعات.

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق سجلت أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 86 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام المالي 2023-2024، مقارنة بصافي أرباح قدرها 21 مليون ريال سعودي في الربع الثانى من العام المالي 2023-2024 ، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى: - ارتفاع حجم مبيعات الأنابيب في الربع الحالي - انخفاض تكلفة المواد الخام مقارنة بالربع السابق

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق سجلت أنابيب الشرق مبيعات بقيمة 821 مليون ريال سعودي لفترة التسعة أشهر من العام المالي 2023-2024، مقارنة بمبيعات قدرها 996 مليون ريال سعودي لفترة التسعة أشهر من العام المالي 2022-2023، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض حجم المبيعات.