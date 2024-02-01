"أديس" تؤكد عدم حدوث تغيير على أنشطة أسطول المنصات الخاصة بها التي قد توثر في أدائها المالي حتى تاريخه

أكدت شركة أديس القابضة أنه حتى تاريخه لم يطرأ تغيير أو تطورات على أنشطة أسطول المنصات الخاصة بها التي قد توثر في أدائها المالي. وستقوم المجموعة بالإفصاح في حال حدوث أي تطورات جوهرية في هذا الشأن. وتؤكد إدارة الشركة أنها لا تزال واثقة من قدرة المجموعة على النمو مستندة بذلك إلى تواجد المجموعة العالمي القوي، مع مركزها الرائد في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومركز متنامي في جنوب شرق آسيا.

إضافة إلى ذلك، فإن الطلب على منصات الحفر المرفوعة البحرية لا يزال مرتفعا، مع ارتفاع معدلات الاستخدام إلى مستويات قياسية. حيث يوفر ذلك لشركة أديس، إلى جانب الأسطول الموسع للمجموعة من منصات الحفر، خيارات كبيرة وقدرة تنافسية تدعم دورة نمو متعددة الأعوام في هذ المجال.