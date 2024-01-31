أمين "أوبك" لـ "الاقتصادية": اجتماع لجنة المراقبة للتحالف تشاوري لبحث تطورات السوق

قال هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" لـ"الاقتصادية": إن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لتحالف "أوبك+" الذي سينعقد الخميس عبر الإنترنت هو اجتماع تشاوري لبحث تطورات السوق.يأتي الاجتماع في وقت تهيمن التوترات الجيوسياسية على السوق النفطية وتسعى فيه "أوبك+" بقيادة السعودية لضبط توازن سوق النفط العالمية.ويرى مارتن جراف مدير شركة "إنرجي شتايرمارك" النمساوية للطاقة أن قيود العرض التي تنفذها "أوبك+" لها انعكاسات إيجابية على سوق النفط، مرجحا أن يكون لخطوة السعودية الأخيرة بشأن خفض الأهداف الإنتاجية لشركة أرامكو آثار طويلة المدى على سوق النفط.وأضاف أنه من شأن توقف خطط النمو أن يترك للسعودية احتياطي إنتاج مناسب في المستقبل في حالة حدوث صدمات في العرض خاصة في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.من جانبه، يقول سلطان كورالي المحلل الألباني ومختص شؤون الطاقة والمصارف: إن النفط شهد تقلبات بعد ارتفاع العقود الآجلة إلى منطقة ذروة الشراء في الأسبوع الماضي وفي الوقت نفسه تفوقت إمدادات النفط الخام الوفيرة على التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.وأضاف أن صادرات "أوبك+" تؤثر بشكل أكبر في الأسعار، حيث لم تتغير إجمالي شحنات النفط الخام من قبل تحالف المنتجين على نطاق واسع في يناير الماضي، ما يشير إلى أن تخفيضات الإنتاج بطيئة نسبيا في التنفيذ، وذلك بحسب بيانات شركة كبلر لمعلومات السوق.أما ليندا تسيلينا مدير المركز المالي العالمي المستدام فتشير إلى أن السعودية لديها رؤية مستقبلية للتوترات الحالية وتثق في عودة الاستقرار، ولذا تواصل إرسال النفط عبر البحر الأحمر رغم الأخطار التي تسبب فيها الحوثيون، مؤكدة أن تخلي أرامكو السعودية عن خطة التوسع جاء دون شك بعد دراسة مستفيضة لتطورات السوق، ولكنه يثير تساؤلات حول بيانات الطلب.وأوضحت أنه رغم انخفاض معدل نجاح شركات الطاقة بشكل عام في 2023 وارتفاع تكاليف الحفر إلا أن الصناعة لا تزال متفائلة، حيث تخطط شركات النفط الكبرى وشركات النفط الوطنية لأنشطة حفر كبيرة.وأشارت إلى تحديد شركة "ريستاد إنرجي" 36 بئرا محتملة عالية التأثير لـ2024 وهي زيادة كبيرة من 27 بئرا في 2023 كما من المتوقع أن تمثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية ما يقرب من 64% من هذه الآبار مع التركيز على الأحواض الحدودية والناشئة.