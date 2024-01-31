غدا بدء تطبيق نظام تأشيرة دخول السعوديين إلى بريطانيا بسفرات متعددة ومدة سنتين

أعلن السعودية وبريطانيا في الرياض اليوم عن الإجراءات الجديدة لنظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا لتكون "تأشيرة ETA" بدلاً عن "تأشيرة EVW"، حيث تتميز التأشيرة الجديدة بمدة صلاحية تصل إلى سنتين، ودخول متعدد خلال فترة الصلاحية، بالإضافة إلى أن رسوم التأشيرة ستكون رمزية بقيمة 10 جنية استرليني، وسيكون العمل بها اعتبارا من 22 فبراير 2024، فيما يمكن التقديم عليها بداية من تاريخ 1 فبراير 2024، كما يمكن استخدامها لأغراض السياحة أو الأعمال أو الدراسة القصيرة أو العلاج.

مثل الجانبان نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد.

