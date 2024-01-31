الصين تزيح اليابان وتتصدر قائمة أكبر مصدري السيارات في العالم خلال 2023

سيارات BYD الكهربائية تنتظر تحميلها على متن سفينة مكدسة في ميناء سوتشو الصيني. "أ ف ب"

تفوقت الصين على اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم العام الماضي بفضل أسطولها من شركات صناعة المركبات الكهربائية.

وبحسب "الفرنسية"، نقلا عن بيانات نشرتها اليوم الرابطة اليابانية لمصنعي السيارات (Jama)، صدرت الشركات اليابانية 4.42 مليون سيارة وشاحنة وحافلة العام الماضي بارتفاع 16 % عن 2022.

في المقابل، بلغت صادرات السيارات الصينية 4.91 ملايين وحدة في 2023، بارتفاع 57.9 % مقارنة بالعام 2022 وفقا للرابطة الصينية لمصنعي السيارات (CAAM)، و 5.22 ملايين وحدة بارتفاع 57 %، بحسب البيانات التي نشرت في وقت سابق من هذا الشهر، وكانت اليابان أكبر مصدّر للسيارات في العالم منذ 2017.

لكن تفوق الصين على اليابان يبقى نسبيا، إذ إن الشركات اليابانية تنتج في مصانعها في الخارج (17 مليون وحدة عام 2022)، ضعف عدد المركبات التي تنتجها في الأرخبيل الياباني، فيما ليس للشركات الصينية إلا عدد قليل من المصانع في الخارج.

ومن المتوقع أن تحرز الصين تقدما على هذا الصعيد، إذ تعمل مجموعة "بي واي دي أوتو" الصينية للسيارات الكهربائية التي أصبحت الأولى عالميا في هذا المجال متقدمة على شركة تسلا الأمريكية في الربع الرابع من 2023، على تطوير إنتاجها بسرعة في الخارج أيضا.

وأعلنت المجموعة في نهاية ديسمبر بناء مصنع في المجر لاستهداف السوق الأوروبية، كما لديها مشاريع مماثلة في أماكن أخرى من العالم، من جنوب شرق آسيا إلى البرازيل.