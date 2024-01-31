"البحري" تربح 1.61 مليار ريال خلال 2023 بارتفاع 55 % نتيجة الأداء التشغيلي لعدة قطاعات

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، تحقيق صافي ربح 1.61 مليار ريال خلال العام المالي 2023، بارتفاع 55 في المائة مقارنة بالعام 2022، والذي بلغ صافي الربح فيه 1.04 مليار ريال.

وقالت الشركة عبر بيان في "تداول"، إن السبب الرئيس لارتفاع صافي الربح يعود لارتفاع مجمل الربح بمبلغ 602 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 354 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 349 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

كما بينت أن أحد الأسباب، هو ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 223 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بشكل رئيس نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 214 مليون ريال (مقارنة بـ 160 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول، إضافة إلى تحصيل مطالبات تأمين بمبلغ 93 مليون ريال (مقارنة بـ 17 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق)، كما ارتفعت الايرادات من ودائع المرابحات بمبلغ 80 مليون ريال (مقارنة بـ 10 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق).

وأضافت أن ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 207 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، ساهم في ارتفاع صافي الربح.

وبينت، أن الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 324 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، حد من الارتفاع في صافي الربح.