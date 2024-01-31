"البحري" تربح 1.61 مليار ريال خلال 2023 بارتفاع 55 % نتيجة الأداء التشغيلي لعدة قطاعات

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، تحقيق صافي ربح 1.61 مليار ريال خلال العام المالي 2023، بارتفاع 55 في المائة مقارنة بالعام 2022، والذي بلغ صافي الربح فيه 1.04 مليار ريال.
وقالت الشركة عبر بيان في "تداول"، إن السبب الرئيس لارتفاع صافي الربح يعود لارتفاع مجمل الربح بمبلغ 602 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 354 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 349 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
كما بينت أن أحد الأسباب، هو ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 223 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بشكل رئيس نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 214 مليون ريال (مقارنة بـ 160 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول، إضافة إلى تحصيل مطالبات تأمين بمبلغ 93 مليون ريال (مقارنة بـ 17 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق)، كما ارتفعت الايرادات من ودائع المرابحات بمبلغ 80 مليون ريال (مقارنة بـ 10 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق).
وأضافت أن ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 207 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، ساهم في ارتفاع صافي الربح.
وبينت، أن الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 324 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، حد من الارتفاع في صافي الربح.
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
المبيعات/الإيرادات
|
2,023.44
|
2,717.5
|
-25.54
|
2,026.66
|
-0.158
|
إجمالي الربح
|
516.43
|
684.76
|
-24.582
|
360.74
|
43.158
|
الربح التشغيلي
|
581.9
|
760.07
|
-23.441
|
446.86
|
30.219
|
صافي الربح
|
401.23
|
578.12
|
-30.597
|
224.34
|
78.849
|
إجمالي الدخل الشامل
|
385.51
|
576.56
|
-33.136
|
225.43
|
71.01
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
الفترة الحالية
|
الفترة المماثلة من العام السابق
|
التغير%
|
المبيعات/الإيرادات
|
8,777.5
|
8,582.58
|
2.271
|
إجمالي الربح
|
2,073.13
|
1,471.13
|
40.92
|
الربح التشغيلي
|
2,249.33
|
1,493.29
|
50.629
|
صافي الربح
|
1,613.43
|
1,040.91
|
55.001
|
إجمالي الدخل الشامل
|
1,593.52
|
1,075.13
|
48.216
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
11,838.58
|
10,491.15
|
12.843
|
ربحية (خسارة) السهم
|
2.19
|
1.41
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
بند
|
النسبة من رأس المال
|
القيمة
|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
|
يعود السبب الرئيس لانخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :
انخفاض الإيرادات من بعض القطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط والذي انخفضت إيراداته بمبلغ 737 مليون ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
|
يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
|
يعود السبب الرئيس لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :
- انخفاض مجمل الربح بمبلغ 168 مليون ريال نتيجة انخفاض الإيرادات من بعض القطاعات، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
- ارتفاع المصروفات التمويلية بمبلغ 30 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
حد من الانخفاض في صافي الربح، ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 41 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
|
يعود سبب انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق
|
يعود السبب الرئيس لانخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى :
- انخفاض الإيرادات من بعض القطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط والذي انخفضت إيراداته بمبلغ 172 مليون ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، والذي يقابله ارتفاع في الإيرادات من قطاع نقل الكيماويات بمبلغ 98 مليون ريال وقطاع الخدمات اللوجستية بمبلغ 72 مليون ريال، وذلك نتيجة زيادة العمليات التشغيلية وارتفاع أسعار النقل العالمية لتلك القطاعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
|
يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق
|
يعود السبب الرئيس لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 156 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 64 مليون ريال، وقطاع الخدمات اللوجستية بمبلغ 63 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 31 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
- ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 58 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
- ارتفاع الإيرادات الاخرى بمبلغ 33 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق وذلك بشكل رئيس نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 87 مليون ريال (مقارنة بـ38 مليون ريال بالربع السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول.
- انخفاض المصروفات التمويلية بقيمة 21 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
حد من الارتفاع في صافي الربح، ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 39 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
|
يعود سبب ارتفاع الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق
|
يعود السبب الرئيس لارتفاع الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- تحسن اداء قطاع نقل الكيماويات والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 665 مليون ريال، وذلك نتيجة زيادة العمليات التشغيلية وارتفاع أسعار النقل العالمية خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، والذي يقابله انخفاض الإيرادات من بعض القطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط والذي انخفضت إيراداته بمبلغ 323 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
|
يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى
|
يعود السبب الرئيس لارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 602 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 354 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 349 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
- ارتفاع الإيرادات الاخرى بمبلغ 223 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بشكل رئيس نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 214 مليون ريال (مقارنة بـ160 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول، إضافة إلى تحصيل مطالبات تأمين بمبلغ 93 مليون ريال (مقارنة بـ17 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق)، كما ارتفعت الايرادات من ودائع المرابحات بمبلغ 80 مليون ريال (مقارنة بـ10 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق).
- ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 207 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
حد من الارتفاع في صافي الربح، الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 324 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
|
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
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إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
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تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع العرض للفترة الحالية.
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